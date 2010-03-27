Красных (Бокачёва) Валентина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красных (Бокачёва) Валентина Павловна

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Место рождения

Телец, Трубчевский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

05.09.1949

Дата смерти

27.03.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Телец, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
08.11.1974

Сын: Красных Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Красных Владимир Михайлович

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Смерть
27.03.2010
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
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