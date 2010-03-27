Красных (Бокачёва) Валентина Павловна
Место рождения
Дата рождения05.09.1949
Дата смерти27.03.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1974
Сын: Красных Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Красных Владимир Михайлович
Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Смерть
27.03.2010
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия