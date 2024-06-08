Шевченко Пантелей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевченко Николай Пантелеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.06.1905
Сын: Шевченко Григорий Пантелеевич
Мать ребёнка: не указана
Буденновская, Пролетарский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно