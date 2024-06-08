Шевченко Пантелей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШевченко Пантелей

Шевченко Пантелей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЖП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевченко Николай Пантелеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.06.1905

Сын: Шевченко Григорий Пантелеевич

Мать ребёнка: не указана

Буденновская, Пролетарский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.