Спицын Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1959
Дата смерти13.04.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
13.04.1988
Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область