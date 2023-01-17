Спицын Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спицын Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1959

Дата смерти

13.04.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
13.04.1988
Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
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