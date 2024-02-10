Сидор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1796 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
1814

Сын: Косма Сидорович

Мать ребёнка: Евдокия Федоровна

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1825

Сын: Иван Сидорович

Мать ребёнка: Евдокия Федоровна

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно

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