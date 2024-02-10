Сидор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
1814
Сын: Косма Сидорович
Мать ребёнка: Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Иван Сидорович
Мать ребёнка: Евдокия Федоровна
Смерть
Неизвестно