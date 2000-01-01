Лихачёв Матвей Иванович
Место рождения(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Дата рождения1836
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1836
Отец: Лихачёв Иван Михайлович
Мать: Лихачёва Домна Павловна
(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Бракосочетание
14.01.1855
Жена: Лихачёва Дарья Семёновна
Вознесенская церковь
Рождение ребёнка
27.02.1856
Сын: Лихачёв Василий Матвеевич
Мать ребёнка: Лихачёва Дарья Семёновна
(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
11.11.1857
Дочь: Феоктиста Матвеевна
Мать ребёнка: Лихачёва Дарья Семёновна
(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
29.06.1861
Мать ребёнка: Лихачёва Дарья Семёновна
(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
27.07.1862
Сын: Лихачёв Василий Матвеевич
Мать ребёнка: Лихачёва Дарья Семёновна
(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
03.10.1863
Дочь: Пелагия Матвеевна
Мать ребёнка: Лихачёва Дарья Семёновна
(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
01.02.1865
Дочь: Евдокия Матвеевна
Мать ребёнка: Лихачёва Дарья Семёновна
(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Работа или профессия
Неизвестно