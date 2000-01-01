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Лихачёв Матвей Иванович

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Место рождения

(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)

Дата рождения

1836

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Лихачёв Иван Михайлович

Мать: Лихачёва Домна Павловна

(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Бракосочетание
14.01.1855

Жена: Лихачёва Дарья Семёновна

Вознесенская церковь
Рождение ребёнка
27.02.1856

Сын: Лихачёв Василий Матвеевич

Мать ребёнка: Лихачёва Дарья Семёновна

(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
11.11.1857

Дочь: Феоктиста Матвеевна

Мать ребёнка: Лихачёва Дарья Семёновна

(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
29.06.1861

Сын: Лихачёв Андрей Матвеевич

Мать ребёнка: Лихачёва Дарья Семёновна

(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
27.07.1862

Сын: Лихачёв Василий Матвеевич

Мать ребёнка: Лихачёва Дарья Семёновна

(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
03.10.1863

Дочь: Пелагия Матвеевна

Мать ребёнка: Лихачёва Дарья Семёновна

(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
01.02.1865

Дочь: Евдокия Матвеевна

Мать ребёнка: Лихачёва Дарья Семёновна

(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Работа или профессия
Неизвестно
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