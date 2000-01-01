Попов Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1835 и 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1835 и 1840
Отец: Попов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1865
Сын: Попов Петр Андреевич
Мать ребёнка: Попова Елена Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Попова Елена Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Елена Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Попова Елена Васильевна
Смерть
Неизвестно