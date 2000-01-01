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Попов Андрей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1835 и 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

1865 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1835 и 1840

Отец: Попов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865

Сын: Попов Петр Андреевич

Мать ребёнка: Попова Елена Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова Елена Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Елена Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Попова Елена Васильевна

Смерть
Неизвестно
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