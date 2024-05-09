Каминский Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каминский Леонид Николаевич
Мать ребёнка: Каминская (Федотова) Александра Григориевна
Рождение ребёнка
15.10.1950
Дочь: Фирсова (Каминская) Елена Николаевна
Мать ребёнка: Каминская (Федотова) Александра Григориевна
Смерть
Неизвестно