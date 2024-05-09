Каминский Николай Александрович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Каминский Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каминский Леонид Николаевич

Мать ребёнка: Каминская (Федотова) Александра Григориевна

Рождение ребёнка
15.10.1950

Дочь: Фирсова (Каминская) Елена Николаевна

Мать ребёнка: Каминская (Федотова) Александра Григориевна

Смерть
Неизвестно

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