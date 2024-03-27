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Усманов Рустам Хамзиевич

Место рождения

Узбекская ССР

Дата рождения

Около 1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1947 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1940

Отец: Усманов Хамза

Мать: Усманова ?

Узбекская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усманова Фания Масгутовна

? Узбекская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усманова Фания Масгутовна

? Узбекская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усманова Фания Масгутовна

Смерть
Неизвестно
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