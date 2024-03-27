Усманов Рустам Хамзиевич
Место рожденияУзбекская ССР
Дата рожденияОколо 1940
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1940
Отец: Усманов Хамза
Мать: Усманова ?
Узбекская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Усманова Фания Масгутовна
? Узбекская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Усманова Фания Масгутовна
? Узбекская ССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно