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Евдокея Панкратьева (Вна)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1779 г.р.

Мать

Около 1781 г.р.

Муж

Около 1803 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Панкратей Ермолаев (Ич)

Мать: Настасья

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
25.05.1823 ст.

Муж: Иван Иванов (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Андреан Иванов (Ич)

Отец ребёнка: Иван Иванов (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Пелагея Иванова (Вна)

Отец ребёнка: Иван Иванов (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно
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