Евдокея Панкратьева (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: Панкратей Ермолаев (Ич)
Мать: Настасья
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
25.05.1823 ст.
Муж: Иван Иванов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Андреан Иванов (Ич)
Отец ребёнка: Иван Иванов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Пелагея Иванова (Вна)
Отец ребёнка: Иван Иванов (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно