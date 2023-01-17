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Пеньков Дмитрий Николаевич

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Место рождения

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Пеньков Николай Карпович

Мать: Пенькова Параскева Ивановна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
03.02.1902

Жена: Пенькова Анна Фёдоровна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
06.09.1904

Сын: Пеньков Павел Дмитриевич

Мать ребёнка: Пенькова Анна Фёдоровна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
07.07.1909 ст.

Сын: Пеньков Прокопи Дмитриевич

Мать ребёнка: Пенькова Анна Фёдоровна

Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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