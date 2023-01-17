Пеньков Дмитрий Николаевич
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Бракосочетание
03.02.1902
Жена: Пенькова Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
06.09.1904
Мать ребёнка: Пенькова Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
07.07.1909 ст.
Сын: Пеньков Прокопи Дмитриевич
Мать ребёнка: Пенькова Анна Фёдоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно