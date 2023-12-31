Стрыгина Степанида Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Иван
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Анастасия Сергеева
Отец ребёнка: Стрыгин Сергей Семенов
с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1827
Сын: Стрыгин Константин Сергеев
Отец ребёнка: Стрыгин Сергей Семенов
с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Стрыгин Сергей Семенов
с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1833
Сын: Стрыгин Иван Сергеев
Отец ребёнка: Стрыгин Сергей Семенов
с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Стрыгин Сергей Семенов
с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Ульяна Сергеева
Отец ребёнка: Стрыгин Сергей Семенов
с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Пелагея Сергеева
Отец ребёнка: Стрыгин Сергей Семенов
с. Полковая слобода
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно