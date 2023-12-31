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Стрыгина Степанида Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Анастасия Сергеева

Отец ребёнка: Стрыгин Сергей Семенов

с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1827

Сын: Стрыгин Константин Сергеев

Отец ребёнка: Стрыгин Сергей Семенов

с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1831

Сын: Стрыгин Федор Сергеев

Отец ребёнка: Стрыгин Сергей Семенов

с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1833

Сын: Стрыгин Иван Сергеев

Отец ребёнка: Стрыгин Сергей Семенов

с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1835

Сын: Стрыгин Михаил Сергеев

Отец ребёнка: Стрыгин Сергей Семенов

с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Ульяна Сергеева

Отец ребёнка: Стрыгин Сергей Семенов

с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Пелагея Сергеева

Отец ребёнка: Стрыгин Сергей Семенов

с. Полковая слобода
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стрыгин Сергей Семенов

Смерть
Неизвестно
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