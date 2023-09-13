Левченко (Куделькина) Галина Михайловна
Место рожденияПавлодарская обл, Иртышский р-н, с. Котельниково
Дата рождения28.06.1958
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1958
Отец: Куделькин Михаил
Мать: Куделькина Александра
Павлодарская обл, Иртышский р-н, с. Котельниково
Рождение ребёнка
09.09.1978
Сын: Левченко Олег Владимирович
Отец ребёнка: Левченко Владимир Леонидович
Павлодарская обл., Иртышский р-н, с.Коскольский
Бракосочетание
Неизвестно