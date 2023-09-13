Левченко (Куделькина) Галина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левченко (Куделькина) Галина Михайловна

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Место рождения

Павлодарская обл, Иртышский р-н, с. Котельниково

Дата рождения

28.06.1958

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1958

Отец: Куделькин Михаил

Мать: Куделькина Александра

Павлодарская обл, Иртышский р-н, с. Котельниково
Рождение ребёнка
09.09.1978

Сын: Левченко Олег Владимирович

Отец ребёнка: Левченко Владимир Леонидович

Павлодарская обл., Иртышский р-н, с.Коскольский
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левченко Владимир Леонидович

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