Степанида Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1785
Отец: Алексей Лукин
Мать: не указана
ф.1274 опись 1 Подворовая опись 1831г №32 Семион Максимов 54 У него жена Степанида Алексеева 47 У них дети 1й Сергей 27 Жена его Марфа Алексеева 28 У них сын Иван 1 2й Алексей 21 Жена его Арина ... Показать все
Бракосочетание
01.10.1800
Муж: Семион Максимов
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Семион Максимов
ф.1274 опись 1 Подворовая опись 1831г №32 Семион Максимов 54 У него жена Степанида Алексеева 47 У них дети 1й Сергей 27 Жена его Марфа Алексеева 28 У них сын Иван 1 2й Алексей 21 Жена его Арин... Показать все
Рождение ребёнка
1808
Сын: Федор Семенов
Отец ребёнка: Семион Максимов
Рождение ребёнка
1810
Сын: Алексей Семенов
Отец ребёнка: Семион Максимов
ф.1274 опись 1 Подворовая опись 1831г №32 Семион Максимов 54 У него жена Степанида Алексеева 47 У них дети 1й Сергей 27 Жена его Марфа Алексеева 28 У них сын Иван 1 2й Алексей 21 Жена его Арин... Показать все
Рождение ребёнка
03.06.1815
Сын: Иван Семенов
Отец ребёнка: Семион Максимов
ЦИАМ ф.203 оп.745 д.1111лист 204 год 1815 3/5 июня рождение и крещение сына Ивана воспреемники: д. Лыскова крестьянин Григорий Максимов и с. Марфина крестьянская жена Праскева Алексеева
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Зернова Февронья (Харитонья) Семенова
Отец ребёнка: Семион Максимов
ф.1274 опись 1 Подворовая опись 1831г №32 Семион Максимов 54 У него жена Степанида Алексеева 47 У них дети 1й Сергей 27 Жена его Марфа Алексеева 28 У них сын Иван 1 2й Алексей 21 Жена его Арин... Показать все
Смерть
Неизвестно