Степанида Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепанида Алексеева

Степанида Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Алексей Лукин

Мать: не указана

ф.1274 опись 1 Подворовая опись 1831г №32 Семион Максимов 54 У него жена Степанида Алексеева 47 У них дети 1й Сергей 27 Жена его Марфа Алексеева 28 У них сын Иван 1 2й Алексей 21 Жена его Арина ... Показать все
Бракосочетание
01.10.1800

Муж: Семион Максимов

Рождение ребёнка
1805

Сын: Зайцев Сергей Семенов

Отец ребёнка: Семион Максимов

ф.1274 опись 1 Подворовая опись 1831г №32 Семион Максимов 54 У него жена Степанида Алексеева 47 У них дети 1й Сергей 27 Жена его Марфа Алексеева 28 У них сын Иван 1 2й Алексей 21 Жена его Арин... Показать все
Рождение ребёнка
1808

Сын: Федор Семенов

Отец ребёнка: Семион Максимов

Рождение ребёнка
1810

Сын: Алексей Семенов

Отец ребёнка: Семион Максимов

ф.1274 опись 1 Подворовая опись 1831г №32 Семион Максимов 54 У него жена Степанида Алексеева 47 У них дети 1й Сергей 27 Жена его Марфа Алексеева 28 У них сын Иван 1 2й Алексей 21 Жена его Арин... Показать все
Рождение ребёнка
03.06.1815

Сын: Иван Семенов

Отец ребёнка: Семион Максимов

ЦИАМ ф.203 оп.745 д.1111лист 204 год 1815 3/5 июня рождение и крещение сына Ивана воспреемники: д. Лыскова крестьянин Григорий Максимов и с. Марфина крестьянская жена Праскева Алексеева
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Зернова Февронья (Харитонья) Семенова

Отец ребёнка: Семион Максимов

ф.1274 опись 1 Подворовая опись 1831г №32 Семион Максимов 54 У него жена Степанида Алексеева 47 У них дети 1й Сергей 27 Жена его Марфа Алексеева 28 У них сын Иван 1 2й Алексей 21 Жена его Арин... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.