Мелякина Ольга Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМелякина Ольга

Мелякина Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мелякин Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Мелякин Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мелякина Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Мелякин Василий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мелякин Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
25.08.1957

Дочь: Мелякина Вера Васильевна

Отец ребёнка: Мелякин Василий Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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