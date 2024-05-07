Мелякина Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мелякин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мелякина Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Мелякин Василий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.08.1957
Дочь: Мелякина Вера Васильевна
Отец ребёнка: Мелякин Василий Алексеевич
Смерть
Неизвестно