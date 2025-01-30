Позднякова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поздняков Алексей Вячеславович
Отец ребёнка: Поздняков Вячеслав Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.09.1979
Дочь: (Позднякова) Светлана Вячеславовна
Отец ребёнка: Поздняков Вячеслав Михайлович