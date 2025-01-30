Позднякова Татьяна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Позднякова Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поздняков Алексей Вячеславович

Отец ребёнка: Поздняков Вячеслав Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поздняков Вячеслав Михайлович

Рождение ребёнка
12.09.1979

Дочь: (Позднякова) Светлана Вячеславовна

Отец ребёнка: Поздняков Вячеслав Михайлович

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