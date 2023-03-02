(Кожемякина) Валентина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1923
Дата смерти17.03.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кожемякин Степан Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кожемякин Степан Никитич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.03.1988