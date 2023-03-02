(Кожемякина) Валентина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кожемякина) Валентина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1923

Дата смерти

17.03.1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кожемякин Степан Никитич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кожемякин Степан Никитич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.03.1988
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