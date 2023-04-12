Лило (Васильева) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лило (Васильева) Вера Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Лило Иван Денисович

Мать: Куневская Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васильев Киприян Федорович

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васильев Киприян Федорович

Смерть
1986
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