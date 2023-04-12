Лило (Васильева) Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смерти1986
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: Лило Иван Денисович
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Васильев Киприян Федорович
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Васильев Киприян Федорович
Смерть
1986