Евдокия Евтропова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Сын: Кондратий Антонов
Отец ребёнка: Антон Луппов
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: ?
Отец ребёнка: Антон Луппов
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Тимофей Антонов
Отец ребёнка: Антон Луппов
Рождение ребёнка
Около 1797
Дочь: Агафья Антонова
Отец ребёнка: Антон Луппов
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Яков Антонов
Отец ребёнка: Антон Луппов
Смерть
Неизвестно