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Евдокия Евтропова

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Место рождения

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1777 г.р.
Около 1786 г.р.
Около 1795 г.р.
Около 1797 г.р.
Около 1803 г.р.

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Кондратий Антонов

Отец ребёнка: Антон Луппов

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: ?

Отец ребёнка: Антон Луппов

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Тимофей Антонов

Отец ребёнка: Антон Луппов

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: Агафья Антонова

Отец ребёнка: Антон Луппов

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Яков Антонов

Отец ребёнка: Антон Луппов

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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