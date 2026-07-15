Даниленков Константин Федорович 21.07.1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Даниленков Константин Федорович

Автор
ОК
Ким О.

мужской, родился 21.07.1927, Украинка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область

умер 05.08.1995

Отец
Даниленков Фёдор Иванович01.09.1894 г.р.
Мать
Филимонова Татьяна Емельяновна12.01.1893 г.р.
Дети
Даниленков Александр Константинович03.05.1952 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1927

Отец: Даниленков Фёдор Иванович

Мать: Филимонова Татьяна Емельяновна

Украинка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
03.05.1952

Сын: Даниленков Александр Константинович

Мать ребёнка: Барсукова Анна Степановна

Украинка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область

Смерть
05.08.1995

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