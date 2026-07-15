Даниленков Константин Федорович
мужской, родился 21.07.1927, Украинка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
умер 05.08.1995
ОтецДаниленков Фёдор Иванович01.09.1894 г.р.
МатьФилимонова Татьяна Емельяновна12.01.1893 г.р.
Дети
Даниленков Александр Константинович03.05.1952 г.р.
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Рождение
21.07.1927
Украинка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.05.1952
Сын: Даниленков Александр Константинович
Мать ребёнка: Барсукова Анна Степановна
Украинка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Смерть
05.08.1995