Тымчук Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тымчук Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тымчук Петр

Рождение ребёнка
19.07.1947

Дочь: (Тымчук) Маруся

Отец ребёнка: Тымчук Петр

Рождение ребёнка
04.08.1950

Дочь: Ткаченко (Тымчук) Нина

Отец ребёнка: Тымчук Петр

Смерть
Неизвестно

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