Тымчук Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тымчук Петр
Рождение ребёнка
19.07.1947
Дочь: (Тымчук) Маруся
Отец ребёнка: Тымчук Петр
Рождение ребёнка
04.08.1950
Дочь: Ткаченко (Тымчук) Нина
Отец ребёнка: Тымчук Петр
Смерть
Неизвестно