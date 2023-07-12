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Исаев Иван Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Кривов (исаев) Андрей Сергеевич

Мать: Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Наталия Феоктистовна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Исаев Иван Иванович

Мать ребёнка: Наталия Феоктистовна

Рождение ребёнка
?.08.1907

Сын: Исаев Петр Иванович

Мать ребёнка: Наталия Феоктистовна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Исаев Семен Иванович

Мать ребёнка: Наталия Феоктистовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталия Феоктистовна

Смерть
Неизвестно
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