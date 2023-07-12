Исаев Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Кривов (исаев) Андрей Сергеевич
Мать: Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Наталия Феоктистовна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Исаев Иван Иванович
Мать ребёнка: Наталия Феоктистовна
Рождение ребёнка
?.08.1907
Сын: Исаев Петр Иванович
Мать ребёнка: Наталия Феоктистовна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Исаев Семен Иванович
Мать ребёнка: Наталия Феоктистовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталия Феоктистовна
Смерть
Неизвестно