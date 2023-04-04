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Бесчастный Павел

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Место рождения

Новоселицкое, Новоселицкий муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

26.01.1910

Дата смерти

25.07.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Работа или профессия
69
СШ
начал работать учителем физики
Рождение
26.01.1910

Отец: Бесчастный/безчастный Стефан

Мать: Безчастная Анна

Новоселицкое, Новоселицкий муниципальный район, Ставропольский край
Образование
1927
Ставропольский край
окончил школу-девятилетку с педагогическим уклоном. Получил специальность учитель младших классов
Работа или профессия
?.07.1928
хутор Ново-Мавренский, Краснодарский край
Образование
1935
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
окончил пединститут
Место жительства
?.08.1940
СШ №106
Призыв на военную службу
12.09.1941
Киев, Киевский уезд
забрали на войну. Попал в плен при обороне Киева. Бежал. Ушел в партизаны
Рождение ребёнка
13.09.1941

Дочь: Каплина Людмила

Мать ребёнка: Бесчастная Нина

Киев, Киевский уезд
Демобилизация
1945
вернулся с войны домой
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бесчастная Нина

Смерть
25.07.1989
Киев, Киевский уезд
Похороны
Неизвестно
Берковцы
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