Бесчастный Павел
Место рождения
Дата рождения26.01.1910
Дата смерти25.07.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Работа или профессия
69
СШ
начал работать учителем физики
Рождение
26.01.1910
Отец: Бесчастный/безчастный Стефан
Мать: Безчастная Анна
Образование
1927
Ставропольский край
окончил школу-девятилетку с педагогическим уклоном. Получил специальность учитель младших классов
Работа или профессия
?.07.1928
хутор Ново-Мавренский, Краснодарский край
Образование
1935
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
окончил пединститут
Место жительства
?.08.1940
СШ №106
Призыв на военную службу
12.09.1941
забрали на войну. Попал в плен при обороне Киева. Бежал. Ушел в партизаны
Рождение ребёнка
13.09.1941
Дочь: Каплина Людмила
Мать ребёнка: Бесчастная Нина
Демобилизация
1945
вернулся с войны домой
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бесчастная Нина
Смерть
25.07.1989
Похороны
Неизвестно
Берковцы