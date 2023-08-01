Попов Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Иван Александрович

Место рождения

Ташкент

Дата рождения

24.01.1985

Пол

Мужской

Отец

1957 г.р.

Мать

1958 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1985

Отец: Попов Александр Васильевич

Мать: Огай Наталья Алексеевна

Ташкент
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