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Горчаков Алексей Михайлович

Место рождения

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

05.03.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

1871 г.р.

Жена

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Дети

1914 г.р.
1915 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1894

Отец: Горчаков Михаил Дмитриевич

Мать: Горчакова Федосья Максимовна

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
18.01.1913

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.09.1914

Сын: Горчаков Иван Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
31.12.1915

Сын: Горчаков Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.05.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.09.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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