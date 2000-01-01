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Ухань Григорий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1957

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.03.1979

Сын: Ухань Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Ухань Жанна Михайловна

Рождение ребёнка
04.07.1984

Сын: Ухань Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Ухань Жанна Михайловна

Рождение ребёнка
10.09.1989

Дочь: Бочарова Юлия Григорьевна

Мать ребёнка: Ухань Жанна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ухань Жанна Михайловна

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