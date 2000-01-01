Ухань Григорий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.03.1979
Сын: Ухань Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Ухань Жанна Михайловна
Рождение ребёнка
04.07.1984
Сын: Ухань Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Ухань Жанна Михайловна
Рождение ребёнка
10.09.1989
Дочь: Бочарова Юлия Григорьевна
Мать ребёнка: Ухань Жанна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ухань Жанна Михайловна