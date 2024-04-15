Еременко Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еременко Павел Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
20.08.1878 ст.
Николаевка, Сумська область
Марфа Васильевна Харченко
Восприемник
25.02.1879 ст.
Николаевка, Сумська область
Иван Платонович Гончаренко
Восприемник
02.06.1880 ст.
Николаевка, Сумська область
Мария Потаповна (Черникова) Суярова
Восприемник
08.07.1886 ст.
Николаевка, Сумська область
Антон Потапович Черняков
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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