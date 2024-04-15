Еременко Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Восприемник
20.08.1878 ст.
Марфа Васильевна Харченко
Восприемник
25.02.1879 ст.
Иван Платонович Гончаренко
Восприемник
02.06.1880 ст.
Мария Потаповна (Черникова) Суярова
Восприемник
08.07.1886 ст.
Антон Потапович Черняков
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно