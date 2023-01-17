Садокова Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Сын: Садоков Владимир Степанович
Отец ребёнка: Садоков Степан Александрович
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Садокова Анна Степановна
Отец ребёнка: Садоков Степан Александрович
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Садокова Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Садоков Степан Александрович
Рождение ребёнка
21.03.1820 ст.
Сын: Садоков Александр Степанович
Отец ребёнка: Садоков Степан Александрович
Означенной церкви у священника Стефана Александрова Садокова от жены его Татьяны Ивановой родился сын Александр. Восприемником был сын его Владимир.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно