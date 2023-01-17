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Садокова Татьяна Ивановна

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Место рождения

Архангельское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Архангельское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Садоков Владимир Степанович

Отец ребёнка: Садоков Степан Александрович

Архангельское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Садокова Анна Степановна

Отец ребёнка: Садоков Степан Александрович

Архангельское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Садокова Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Садоков Степан Александрович

Архангельское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.03.1820 ст.

Сын: Садоков Александр Степанович

Отец ребёнка: Садоков Степан Александрович

Архангельское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Означенной церкви у священника Стефана Александрова Садокова от жены его Татьяны Ивановой родился сын Александр. Восприемником был сын его Владимир.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садоков Степан Александрович

Смерть
Неизвестно
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