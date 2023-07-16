Герасим Кузьмин
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ненила Михайлова
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Агрофена Герасимова
Мать ребёнка: Ненила Михайлова
Рождение ребёнка
1834
Сын: Фёдор Герасимов
Мать ребёнка: Ненила Михайлова
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Васса Герасимова
Мать ребёнка: Ненила Михайлова
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Марья Герасимова
Мать ребёнка: Ненила Михайлова
Смерть
Неизвестно