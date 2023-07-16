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Герасим Кузьмин

Место рождения

Садилово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1804 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Садилово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ненила Михайлова

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Агрофена Герасимова

Мать ребёнка: Ненила Михайлова

Рождение ребёнка
1834

Сын: Фёдор Герасимов

Мать ребёнка: Ненила Михайлова

Садилово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Васса Герасимова

Мать ребёнка: Ненила Михайлова

Садилово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Марья Герасимова

Мать ребёнка: Ненила Михайлова

Садилово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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