Угольников Дмитрий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Угольников Дмитрий Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.10.1937

Сын: Угольников Анатолий Дмитриевич

Мать ребёнка: Угольникова Виктория Миновна

Рождение ребёнка
19.06.?

Дочь: Немчинова Нонна Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шавшина Олимпия Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Угольников Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Угольникова Виктория Миновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Угольников Евгений Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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