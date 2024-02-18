Баев Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баев Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.11.1954

Сын: Баев Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Кузина Мария Петровна

Махошевская, Мостовский муниципальный район, Краснодарский край
Родился в Краснодарском крае, после чего вернулся вместе с мамой обратно, в Старый Кувак (Татарстан). Но уже без отца
Смерть
Неизвестно
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