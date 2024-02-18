Баев Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.11.1954
Сын: Баев Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Кузина Мария Петровна
Махошевская, Мостовский муниципальный район, Краснодарский край
Родился в Краснодарском крае, после чего вернулся вместе с мамой обратно, в Старый Кувак (Татарстан). Но уже без отца
Смерть
Неизвестно