Демидов Платон Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1840
Дата смерти1892
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1840
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: Даль Ольга Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демидов Владимир (?) Платонович
Мать ребёнка: Даль Ольга Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Даль Ольга Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Даль Ольга Владимировна
Смерть
1892
Действительный статский советник