Демидов Платон Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДемидов Платон Александрович

Демидов Платон Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1840

Дата смерти

1892

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1840

Отец: Демидов Александр Васильевич

Мать: Сущева Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
1873

Сын: Демидов Игорь Платонович

Мать ребёнка: Даль Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демидов Владимир (?) Платонович

Мать ребёнка: Даль Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демидов Лев Платонович

Мать ребёнка: Даль Ольга Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Даль Ольга Владимировна

Смерть
1892
Действительный статский советник
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close