Волженский Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волженский Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Волженский Иван (Иоанн)

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волженская Александра (?)

Рождение ребёнка
1888

Сын: Волженский Григорий Петрович

Мать ребёнка: Волженская Александра (?)

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Воженская Клавдия Петровна

Мать ребёнка: Волженская Александра (?)

Смерть
Неизвестно

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