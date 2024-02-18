Волженский Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Волженский Иван (Иоанн)
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1888
Сын: Волженский Григорий Петрович
Мать ребёнка: Волженская Александра (?)
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Воженская Клавдия Петровна
Мать ребёнка: Волженская Александра (?)
Смерть
Неизвестно