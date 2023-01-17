Бузунов Александр Егорович
Место рождения
Дата рождения10.10.1918
Дата смертиОколо 1980
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1918
Отец: Бузунов Егор Федотович
Мать: Бузунова Анна Андреевна
Военная служба
01.10.1937
Свердловский РВК
Вступление в партию
1938
член ВЛКСМ
Место жительства
До 1980
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бузунова Галина
Работа или профессия
Неизвестно
был учителем в школе
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бузунова Неля Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бузунов Николай Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бузунов Владимир Александрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1980