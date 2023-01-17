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Бузунов Александр Егорович

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Место рождения

Осыпь, Ачитский, Свердловская область

Дата рождения

10.10.1918

Дата смерти

Около 1980

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1918

Отец: Бузунов Егор Федотович

Мать: Бузунова Анна Андреевна

Осыпь, Ачитский, Свердловская область
Военная служба
01.10.1937
Свердловский РВК
Вступление в партию
1938
член ВЛКСМ
Место жительства
До 1980
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бузунова Галина

Работа или профессия
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
был учителем в школе
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бузунова Неля Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бузунов Николай Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бузунов Владимир Александрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около 1980
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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