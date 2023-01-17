Медведева Лариса Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМедведева Лариса Сергеевна

Медведева Лариса Сергеевна

avatar

Место рождения

Боготол, город Боготол, Красноярский край

Дата рождения

23.05.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1951 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЭМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Боготол, город Боготол, Красноярский край
Рождение ребёнка
30.03.1951

Дочь: Медведева Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Медведев Михаил Федорович

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Рождение ребёнка
25.10.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Медведев Михаил Федорович

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close