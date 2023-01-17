Медведева Лариса Сергеевна
Место рождения
Дата рождения23.05.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.03.1951
Дочь: Медведева Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Медведев Михаил Федорович
Норильск, город Норильск, Красноярский край
Рождение ребёнка
25.10.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Медведев Михаил Федорович
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
Неизвестно