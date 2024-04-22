Недорезова (Земнухова) Евдокия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недорезова (Земнухова) Евдокия Яковлевна

Место рождения

Канино, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Земнухов Яков

Мать: не указана

Канино, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
14.01.1904

Муж: Недорезов Феодор Георгиевич

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Недорезова Евдокия Феодоровна

Отец ребёнка: Недорезов Феодор Георгиевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Недорезов Павел Феодорович

Отец ребёнка: Недорезов Феодор Георгиевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Недорезов Иван Феодорович

Отец ребёнка: Недорезов Феодор Георгиевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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