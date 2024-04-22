Недорезова (Земнухова) Евдокия Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Земнухов Яков
Бракосочетание
14.01.1904
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Недорезова Евдокия Феодоровна
Отец ребёнка: Недорезов Феодор Георгиевич
Рождение ребёнка
1911
Сын: Недорезов Павел Феодорович
Отец ребёнка: Недорезов Феодор Георгиевич
Рождение ребёнка
1917
Сын: Недорезов Иван Феодорович
Отец ребёнка: Недорезов Феодор Георгиевич
Смерть
Неизвестно