Боженков Георгий Пантелеймонович
Место рождения
Дата рождения18.04.1915
Дата смерти02.09.1998
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1915
Место рождения: деревня Пономарево, Енисейский район, Красноярский край
Рождение ребёнка
12.12.1937
Дочь: Вахрушева Вера Георгиевна
Мать ребёнка: Карпинская Мария Матвеевна
Рождение ребёнка
07.12.1947
Дочь: Доровских Людмила Георгиевна
Мать ребёнка: Боженкова Надежда Петровна
Черногорск, город Черногорск, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
26.03.1949
Дочь: Лукинова Светлана Гергиевна
Мать ребёнка: Боженкова Надежда Петровна
Рождение ребёнка
17.06.1960
Дочь: Боженкова Лариса Георгиевна
Мать ребёнка: Боженкова Надежда Петровна
Смерть
02.09.1998
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область