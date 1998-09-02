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Боженков Георгий Пантелеймонович

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Место рождения

Пономарева, Анциферовская волость, Енисейский уезд

Дата рождения

18.04.1915

Дата смерти

02.09.1998

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1915

Отец: Баженков Пантелеймон Николаевич

Мать: Боженкова Соломея Георгиевна

Пономарева, Анциферовская волость, Енисейский уезд
Место рождения: деревня Пономарево, Енисейский район, Красноярский край
Рождение ребёнка
12.12.1937

Дочь: Вахрушева Вера Георгиевна

Мать ребёнка: Карпинская Мария Матвеевна

Пономарева, Анциферовская волость, Енисейский уезд
Рождение ребёнка
07.12.1947

Дочь: Доровских Людмила Георгиевна

Мать ребёнка: Боженкова Надежда Петровна

Черногорск, город Черногорск, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
26.03.1949

Дочь: Лукинова Светлана Гергиевна

Мать ребёнка: Боженкова Надежда Петровна

Дудинка, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
17.06.1960

Дочь: Боженкова Лариса Георгиевна

Мать ребёнка: Боженкова Надежда Петровна

Дудинка, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, Красноярский край
Смерть
02.09.1998
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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