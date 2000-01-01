Филимонов Данила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимонов Данила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Сын: Филимонов Савелий Данилович

Мать ребёнка: Филимонова ?

Таврическая губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филимонова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Паша

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нюра

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Логинова Нина

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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