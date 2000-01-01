Филимонов Данила
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Сын: Филимонов Савелий Данилович
Мать ребёнка: Филимонова ?
Таврическая губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Филимонова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Паша
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нюра
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Логинова Нина
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно