Красников Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красников Михаил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1963

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1918 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1963

Отец: не указан

Мать: Красникова Екатерина Андреевна

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