Болдинов Аверьян Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Болдинов Кузьма Аверьянович
Мать ребёнка: Болдинова Неизвестно Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Андрюки, Мостовский муниципальный район, Краснодарский край