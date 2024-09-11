Болдинов Аверьян Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болдинов Аверьян Яковлевич

Место рождения

Казанская, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Казанская, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болдинова Неизвестно Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болдинов Кузьма Аверьянович

Мать ребёнка: Болдинова Неизвестно Неизвестно

Смерть
Неизвестно
Андрюки, Мостовский муниципальный район, Краснодарский край

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