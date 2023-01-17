Сибгатуллина Ркыя Сибгатулла кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сибгатуллина Ркыя Сибгатулла кызы

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Место рождения

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

2011

Дата смерти

2019

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Хасанова Раиса Зайнулла кызы

Отец ребёнка: Хасанов Зайнулла Хасан улы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1936

Сын: Хасанов Илварт Зайнулла улы

Отец ребёнка: Хасанов Зайнулла Хасан улы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение
2011

Отец: Мухутдинов Сибгатулла Мухутдин улы

Мать: Сибгатуллина Масрура Галим кызы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хасанов Зайнулла Хасан улы

Смерть
2019
Исляйкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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