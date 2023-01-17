Сибгатуллина Ркыя Сибгатулла кызы
Место рождения
Дата рождения2011
Дата смерти2019
ПолЖенский
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Хасанова Раиса Зайнулла кызы
Отец ребёнка: Хасанов Зайнулла Хасан улы
Рождение ребёнка
1936
Сын: Хасанов Илварт Зайнулла улы
Отец ребёнка: Хасанов Зайнулла Хасан улы
Рождение
2011
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2019
Исляйкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)