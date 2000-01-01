Курочкин Яков Ефремович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкин Яков Ефремович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

1867

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Курочкин Ефрем Родионович

Мать: Курочкина Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Надежда Яковлевна

Мать ребёнка: Курочкина Анна Козьмина

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Курочкин Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Курочкина Анна Козьмина

Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Фалезова Серафима Яковлевна

Мать ребёнка: Курочкина Анна Козьмина

Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Курочкин Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Курочкина Анна Козьмина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Яковлевна

Мать ребёнка: Курочкина Анна Козьмина

Работа или профессия
Неизвестно
Дьякон с. Люперсальск. 1828, с. Ильинское Яр. 1860
Смерть
1867
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