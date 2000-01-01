Курочкин Яков Ефремович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1803
Дата смерти1867
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Надежда Яковлевна
Мать ребёнка: Курочкина Анна Козьмина
Рождение ребёнка
Около 1832
Мать ребёнка: Курочкина Анна Козьмина
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Фалезова Серафима Яковлевна
Мать ребёнка: Курочкина Анна Козьмина
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Курочкин Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Курочкина Анна Козьмина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Яковлевна
Мать ребёнка: Курочкина Анна Козьмина
Работа или профессия
Неизвестно
Дьякон с. Люперсальск. 1828, с. Ильинское Яр. 1860
Смерть
1867