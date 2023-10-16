Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.01.1912
Дочь: Анишина Татьяна
Отец ребёнка: Марков Иван
Рождение ребёнка
15.05.1918
Сын: Марков Алексей
Отец ребёнка: Марков Иван
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Ларионова Мария
Отец ребёнка: Марков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воробьёва Анна
Отец ребёнка: Марков Иван