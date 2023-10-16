Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1912

Дочь: Анишина Татьяна

Отец ребёнка: Марков Иван

Хотяж, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
15.05.1918

Сын: Марков Алексей

Отец ребёнка: Марков Иван

Хотяж, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Ларионова Мария

Отец ребёнка: Марков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воробьёва Анна

Отец ребёнка: Марков Иван

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