Волков Всеволод Николаевич
Место рожденияНовосибирская обл., Тогучинский р-н, Изылинский с/с
Дата рождения1910
Дата смерти?.10.1943
ПолМужской
Отец
Дети
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.11.1941
Смерть
?.10.1943
Причина смерти: Пропал без вести