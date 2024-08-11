Волков Всеволод Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолков Всеволод Николаевич

Волков Всеволод Николаевич

Место рождения

Новосибирская обл., Тогучинский р-н, Изылинский с/с

Дата рождения

1910

Дата смерти

?.10.1943

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Волков Николай Прокофьевич

Мать: Волкова Дарья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волкова (Горячева) Ольга Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волкова (Горячева) Ольга Федоровна

Рождение ребёнка
04.11.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волкова (Горячева) Ольга Федоровна

Смерть
?.10.1943
Причина смерти: Пропал без вести

Мы используем куки для улучшения работы сайта.