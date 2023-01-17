Коковцов Владимир Николаевич
Место рожденияим. Горна-Покровское, Боровичский уезд Новгородской губернии
Дата рождения18.04.1853
Дата смерти29.01.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1853
Отец: не указан
Мать: не указана
им. Горна-Покровское, Боровичский уезд Новгородской губернии
Место жительства
С 1853
им. Горна-Покровское, Боровичский уезд Новгородской губернии
Место жительства
По 1943
г. Париж, Франция
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
29.01.1943
г. Париж, Франция