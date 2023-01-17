Коковцов Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коковцов Владимир Николаевич

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Место рождения

им. Горна-Покровское, Боровичский уезд Новгородской губернии

Дата рождения

18.04.1853

Дата смерти

29.01.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
18.04.1853

Отец: не указан

Мать: не указана

им. Горна-Покровское, Боровичский уезд Новгородской губернии
Место жительства
С 1853
им. Горна-Покровское, Боровичский уезд Новгородской губернии
Место жительства
По 1943
г. Париж, Франция
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
29.01.1943
г. Париж, Франция
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