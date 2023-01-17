Чехов Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чехов Михаил Александрович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

29.08.1891

Дата смерти

01.10.1955

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1928 по 1930
г. Берлин, Германия
Место жительства
С 1930 по 1932
г. Париж, Франция
Место жительства
С 1932 по 1934
г. Рига, Латвия
Место жительства
С 1934 по 1939
г. Лондон, Великобритания
Место жительства
С 1939 по 1955
г. Беверли-Хиллз, Калифорния, США
Смерть
01.10.1955
г. Беверли-Хиллз, Калифорния, США
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