Чехов Михаил Александрович
Место рождения
Дата рождения29.08.1891
Дата смерти01.10.1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1928 по 1930
г. Берлин, Германия
Место жительства
С 1930 по 1932
г. Париж, Франция
Место жительства
С 1932 по 1934
г. Рига, Латвия
Место жительства
С 1934 по 1939
г. Лондон, Великобритания
Место жительства
С 1939 по 1955
г. Беверли-Хиллз, Калифорния, США
Смерть
01.10.1955
г. Беверли-Хиллз, Калифорния, США