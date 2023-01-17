Гурова Фаина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурова Фаина Павловна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.08.1946

Дочь: Иванова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Гуров Иван

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1947

Сын: Гуров Виктор Иванович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуров Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кислик Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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