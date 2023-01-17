Гурова Фаина Павловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.08.1946
Дочь: Иванова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Гуров Иван
Рождение ребёнка
1947
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гуров Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кислик Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно