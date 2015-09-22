Содбилэг Зоригт — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Содбилэг Зоригт

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.2015

Пол

Мужской

Отец

1981 г.р.

Мать

1980 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЧИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.2015

Отец: Зоригт Пүрэвдорж

Мать: Боржигин Хулан Чулуунжав

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