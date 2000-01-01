Меркушев Георгий Осипов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиПосле 1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Меркушев Осип Осипович
Рождение ребёнка
1902
Сын: Меркушев Филипп Георгиевич
Мать ребёнка: Меркушева Лукерия Николаевна
Рождение ребёнка
23.01.1905 ст.
Дочь: Меркушева Ксения Георгиевна
Мать ребёнка: Меркушева Лукерия Николаевна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Меркушев Иоанн Георгиевич
Мать ребёнка: Меркушева Лукерия Николаевна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Меркушева Александра Георгиевна
Мать ребёнка: Меркушева Лукерия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1912