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Меркушев Георгий Осипов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

После 1912

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Меркушев Осип Осипович

Мать: Меркушева Ксения Семакова

Рождение ребёнка
1902

Сын: Меркушев Филипп Георгиевич

Мать ребёнка: Меркушева Лукерия Николаевна

Рождение ребёнка
23.01.1905 ст.

Дочь: Меркушева Ксения Георгиевна

Мать ребёнка: Меркушева Лукерия Николаевна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Меркушев Иоанн Георгиевич

Мать ребёнка: Меркушева Лукерия Николаевна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Меркушева Александра Георгиевна

Мать ребёнка: Меркушева Лукерия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меркушева Лукерия Николаевна

Смерть
После 1912
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