Боровков Семён
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1717
Дата смерти1798
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717
Отец: Боровков Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1739
Сын: Боровков Григорий
Мать ребёнка: Боровкова Аграфена Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Карелина Нелида
Мать ребёнка: Боровкова Аграфена Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
купец 3 гильдии
Смерть
1798