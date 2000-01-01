Боровков Семён — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровков Семён

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1717

Дата смерти

1798

Пол

Мужской

Отец

Около 1693 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717

Отец: Боровков Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1739

Сын: Боровков Григорий

Мать ребёнка: Боровкова Аграфена Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Карелина Нелида

Мать ребёнка: Боровкова Аграфена Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
купец 3 гильдии
Смерть
1798
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