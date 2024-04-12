Бастрыкина Софья Бастрыкина
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Рождение ребёнка
25.10.1887
Дочь: Прасковья Федоровна
Отец ребёнка: Бастрыкин Федор Павлович
Рождение ребёнка
16.09.1890
Дочь: Ефимия Федоровна
Отец ребёнка: Бастрыкин Федор Павлович
Рождение ребёнка
08.02.1896
Сын: Бастрыкин Алексей Федорович
Отец ребёнка: Бастрыкин Федор Павлович
Рождение ребёнка
25.05.1897
Дочь: Феодосия Федоровна
Отец ребёнка: Бастрыкин Федор Павлович
Рождение ребёнка
06.11.1899
Сын: Бастрыкин Вов Михаил Федорович
Отец ребёнка: Бастрыкин Федор Павлович
Смерть
Неизвестно