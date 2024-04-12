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Бастрыкина Софья Бастрыкина

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
25.10.1887

Дочь: Прасковья Федоровна

Отец ребёнка: Бастрыкин Федор Павлович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
16.09.1890

Дочь: Ефимия Федоровна

Отец ребёнка: Бастрыкин Федор Павлович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
08.02.1896

Сын: Бастрыкин Алексей Федорович

Отец ребёнка: Бастрыкин Федор Павлович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
25.05.1897

Дочь: Феодосия Федоровна

Отец ребёнка: Бастрыкин Федор Павлович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
06.11.1899

Сын: Бастрыкин Вов Михаил Федорович

Отец ребёнка: Бастрыкин Федор Павлович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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